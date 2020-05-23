Колишній футболіст Металіста покінчив життя самогубством

Новини спорту:Мілян Мрдаковіч застрелився у себе вдома.

Колишній форвард харківського "Металіста" Мілян Мрдаковіч покінчив життя самогубством. Про це повідомляє Sportske.net.

За інформацією видання, 38-річний екс-футболіст знімав квартиру в центрі Белграда зі своєю дівчиною. Мрдаковіч сів на ліжко зі словами "Я більше не можу", після чого взяв до рук пістолет.

Дівчина одразу покинула приміщення і викликала поліцію, яка прибула у квартиру і підтвердила смерть Мрдаковіча. Він застрелився в голову.

Мрдаковіч виступав за "Металіст" у сезоні-2005/06. Також нападник представляв цілий ряд інших європейських клубів і завершив кар'єру у 2017-му році. Всього він провів на клубному рівні 397 матчів і забив 150 голів. Також форвард грав за збірну Сербії на Олімпіаді-2008 в Пекіні.

УНІАН раніше повідомляв про те, що пішов з життя п'ятиразовий чемпіон Іспанії у складі мадридського "Реала".