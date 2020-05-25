Скачать
Понеділок, 25.05.2020
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Самые красивые волейболистки Европы (Фото)
Тайсону предложили более 20 миллионов долларов за кулачные бои
Тайсону предложили более 20 миллионов долларов за кулачные бои
Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)
Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге (Видео)
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте

Не 8 червня: Тебас розповів, коли відновиться чемпіонат Іспанії

Не 8 червня: Тебас розповів, коли відновиться чемпіонат Іспанії
11:05 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Запасаємося терпінням.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав дату відновлення чемпіонату Іспанії – футбол в країні повернеться не 8 червня, як повідомлялося раніше. Цитує Тебаса ESPN та AS. Нагадаємо, Прімеру призупинили 12 березня після 27 турів – лідирує "Барселона" із відривом від "Реала" в 2 очки.

"Кожного тижня в Іспанії набирає чинності нова фаза послаблення карантину. Ми дійсно говорили про 8 червня. Потрібно поглянути на дні цього конкретного тижня й вирішити, якого числа ми почнемо. Необхідно підв'язати все під тренувальний процес. Думаю, чемпіонат Іспанії відновиться в четвер, 11 червня. Якщо ні, то це буде 12 або 13 число".

"Ми обговоримо це з федерацією і спортивною радою. Відновлення почнеться з дербі "Севілья" – "Бетіс". Ми оголосимо про все на початку наступного тижня".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Карантин, Чемпіонат Іспанії, Тебас, 8 червня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Аліна Ягупова: Сподіваюся, що зіграю на Олімпіаді
02 Даріо Срна про здобуття Кубка УЄФА: Гру Вердера вивчав сам вдома
03 Не 8 червня: Тебас розповів, коли відновиться чемпіонат Іспанії
04 Італійці стали першими в історії чемпіонами Європи з кіберфутболу
05 Стаховський зіграє на виставковому турнірі в Сербії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся