Не 8 червня: Тебас розповів, коли відновиться чемпіонат Іспанії

Новини спорту:Запасаємося терпінням.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас назвав дату відновлення чемпіонату Іспанії – футбол в країні повернеться не 8 червня, як повідомлялося раніше. Цитує Тебаса ESPN та AS. Нагадаємо, Прімеру призупинили 12 березня після 27 турів – лідирує "Барселона" із відривом від "Реала" в 2 очки.

"Кожного тижня в Іспанії набирає чинності нова фаза послаблення карантину. Ми дійсно говорили про 8 червня. Потрібно поглянути на дні цього конкретного тижня й вирішити, якого числа ми почнемо. Необхідно підв'язати все під тренувальний процес. Думаю, чемпіонат Іспанії відновиться в четвер, 11 червня. Якщо ні, то це буде 12 або 13 число".

"Ми обговоримо це з федерацією і спортивною радою. Відновлення почнеться з дербі "Севілья" – "Бетіс". Ми оголосимо про все на початку наступного тижня".