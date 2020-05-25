Хуммельс і Вітсель зможуть зіграти в завтрашньому матчі з Баварією

Новини спорту:Центральний матч туру відбудеться в Дортмунді о 19:30.

Дортмундська Боруссія може розраховувати на участь захисника Матса Хуммельса і півзахисника Акселя Вітселя в завтрашньому матчі чемпіонату Німеччини проти Баварії.

“У Матса все в порядку, він готовий вже на 99%. Вітсель вже приступив до тренувань з м’ячем, так що він теж може потрапити до складу”, – заявив головний тренер Борусії Люсьєн Фавр.

У нинішньому сезоні Хуммельс зіграв в 35 матчах за Боруссію, забивши один м’яч і віддав 3 результативні передачі. Вітсель провів 32 матчі, записавши на свій рахунок по 4 голи і ассисти.

Боруссія прийме Баварію завтра о 19:30. За 7 турів до кінця чемпіонату Джмелі відстають від лідируючих мюнхенців на 4 очки.