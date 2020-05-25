Артем Яшкін: Змінити громадянство змусив Лобановський

Новини спорту:"Хочеш бути в "Динамо" - будеш в збірній!".

Атакувальний півзахисник "Динамо" 1998-2002 років Артем Яшкін пригадав, як вирішив виступати за національну збірну України, хоча був уродженцем Росії і мав російське громадянство.

У той час не було такого: Україна, Росія... Все було єдиним. Коли я переїжджав жити до Києва, то для мене це якось і не відчувалося – один народ. Так, змінити громадянство мене змусив Лобановський.

Ну, як змусив? Сказав: «Хочеш бути в «Динамо» - будеш в збірній!». От мені й зробили український паспорт.

Але, якщо чесно, в збірній у мене не особливо склалося – жодного гола не забив. Мені соромно за свої ігри за збірну... І мало зіграв, і нічим не відзначився – тільки перебуванням на полі. Хоча, кілька матчів зіграв від початку і до кінця.

Артем виступав за синьо-жовтих у 2000-2001 роках, провів 8 поєдинків.