Сассуоло планує продовжити контракт з тренером Де Дзербі

Новини спорту:Термін чинної угоди добігає кінця в червні.

Сассуоло планує продовжити контракт з головним тренером Роберто Де Дзербі.

Як повідомляє La Gazzetta di Modena, керівництво нероверді почне переговори з наставником в перших числах червня. Очікується, що йому буде запропонований договір на один або два сезони з опцією продовження.

Де Дзербі очолив Сассуоло влітку 2018 року, термін його контракту, що діє з нероверді добігає кінця в червні.

На вимушену паузу в чемпіонаті Італії, викликану пандемією коронавірусу, Сассуоло пішов на 11-му місці. Матчі Серії А хочуть відновити 13 або 20 червня.