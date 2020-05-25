Алькантара не зіграє проти Борусії Д

Новини спорту:Хавбек Баварії продовжує відновлення після ушкодження.

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік повідомив, що півзахисник мюнхенців Тьяго Алькантара пропустить майбутній поєдинок 28-го туру Бундесліги проти Борусії Дортмунд. Іспанець не встиг відновитися після пошкодження.

“Тьяго сьогодні не тренувався. Він, на жаль, не готовий до матчу з Борусією”, – сказав Флік.

Алькантара через пошкодження пропустить другий матч Баварії поспіль. Минулого туру Тьяго не грав з Айнтрахтом (5:2).

Всього в нинішньому сезоні 29-річний Алькантара провів 33 поєдинки за Баварію, відзначившись трьома голами і двома результативними передачами.

Баварія очолює Бундеслігу, випереджаючи Борусію Д на чотири очки. Завтра, 26 травня, команда Фліка на виїзді зіграє зі Джмелями. Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.