Сезон Favbet Ліги відновиться 30 травня

Новини спорту:Український футбол повернеться вже цього тижня.

Поновлення сезону Favbet Ліги відбудеться 30 травня, як і було заплановано спочатку. Рестарт чемпіонату могли перенести на 6 червня через обмеження на кількість учасників масових заходів, яке поки не може перевищувати 50 осіб.

Ймовірно, рішення про відновлення УПЛ 30 травня було прийнято за підсумками зустрічі Української асоціації футболу і Міністерства охорони здоров’я України. Сторони сьогодні повинні були обговорити можливість збільшити кількість людей для організації і проведення матчів з 50 до 200 осіб.

Нагадаємо, що згідно з новим проектом календаря завершальній частині сезону 2019/20 чемпіонат України відновиться 30 травня і завершиться 19 липня. Фінал Кубка України запланований на 25 липня.

Відзначимо, що МОЗ розглядає медичний протокол, по якому клуби зможуть відновити сезон в УПЛ. 22 травня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що 11 областей не готові до переходу на другий етап виходу з карантину, який і передбачає дозвіл на проведення спортивних заходів.

Всі футбольні змагання в Україні були припинені в березні у зв’язку з пандемією коронавируса. З 12 травня клуби Прем’єр-ліги вийшли з вимушеної паузи і почали проходити тестування на коронавірус. Після цього вони приступили до тренувального процесу.

Після 23-х турів Favbet Ліги лідирує Шахтар. Гірники випереджають Зорю на 13 очок. Динамо замикає трійку, поступаючись команді Віктора Скрипника за результатами особистих зустрічей.