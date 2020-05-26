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Збірна України поступилася Фінляндії в товариському матчі в FIFA 20

Збірна України поступилася Фінляндії в товариському матчі в FIFA 20
09:09 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Загальний рахунок 7:4 на користь фінів.

Збірна України з кіберфутболу в дисципліні FIFA 20 у товариському матчі програла Фінляндії.

Збірну України представляв дует киян: 21-річний Денис Flewless_phoenix Євтушик і 25-річний Алекс ForlanFS Мерсер.

Україна — Фінляндія — 4:7
Денис Flewless_phoenix Євтушик — Валттері Valdoboii Кюрьо — 1:1 (1:0)

Алекс ForlanFS Мерсер — Пюрю NephewR Раялу — 1:0 (0:0)

Денис Flewless_phoenix Євтушик — Юссі JaKurrii Коївуніємі — 0:1 (0:0)

Алекс ForlanFS Мерсер — Йоель Tsouel Ніємеля — 2:3 (1:1)

Нещодавно українці обіграли Грузію і Азербайджан в рамках European Nations Cup.

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Все по темі:

Финляндия, FIFA 20, Збірна України.
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