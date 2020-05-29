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Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб

Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
09:10 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Він керував клубом протягом 7 років.

Президент лондонського Арсеналу Чіпс Кесвік пішов у відставку після семи років в ролі глави Канонірів.

Кесвік був головою правління Arsenal Holdings Limited, де після його відходу залишаться Стен і Джош Кронке, Лорд Харріс і Кен Фрайар.

Чіпс Кесвік був членом правління Арсеналу з 2005 року, а з 2013 року обійняв посаду голови.

У лютому Кесвіке виповнилося 80 років. За його словами, він планував піти у відставку і його рішення зовсім не спонтанне.

Арсенал знаходиться на дев’ятому місці турнірної таблиці АПЛ на час вимушеної паузи через пандемію коронавірусу. Чемпіонат відновиться 17 червня.

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Президент, Арсенал, Кесвік, Покинув клуб.
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