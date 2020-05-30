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Санжар: Ще два тижні тому Карпати могли не зібратися взагалі

Санжар: Ще два тижні тому Карпати могли не зібратися взагалі
10:22 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Уже завтра львів'яни зіграють з Маріуполем.

Головний тренер Карпат Роман Санжар прокоментував зміну власника львівського клубу.

Нагадаємо, частку колишнього власника Петра Димінського викупив колишній віце-президент клубу Олег Смалійчук.

«Ця ситуація впливає на команду, але виключно позитивно. Ще два тижні тому ситуація була вкрай складною, і команда могла не зібратися взагалі. Саме з цієї причини ми зібралися пізніше», – розповів Санжар.

«Я вважаю, що зміна керівництва відбулася своєчасно і у команди з’явилася можливість далі боротися, жити, існувати, будувати плани і так далі. Адже якби цього не було, то в Карпатах могло бути все дуже погано».

За словами наставника, на поправку пішло і фінансове становище всередині клубу.

«З хлопцями почали розраховуватися. У нас з’явилася можливість думати безпосередньо про свої обов’язки, тренуватися, готуватися до ігор і не думати про якісь побутові питання. Ситуація змінилася в позитивну сторону».

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При цьому половиною прав на клуб імовірно продовжує володіти Ігор Коломойський, який в січні заперечував свою причетність до клубу. Зустріч з співвласником Смайлічук назвав своїм пріоритетом на новій посаді.

З вимушеної перерви в Favbet Лізі Карпати виходять на останньому місці в турнірній таблиці. До рятівного 11-го місця – п’ять очок.

Завтра, 31 травня, підопічні Санжара в 24-му турі чемпіонату зіграють з Маріуполем. Початок матчу – о 14:00.

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Футбол, Карпати, Санжар.
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