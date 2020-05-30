У двох футболістів Карпат підозра на Covid-19

Новини спорту:Передматчеве тренування команди напередодні гри з Маріуполем було скасоване.

Як стало відомо Sport Arena, у двох футболістів Карпат був виявлений коронавірус. Прізвища гравців відомі Sport Arena, але з етичних міркувань і до офіційного оголошення результатів тестування не будуть називатися. Обидва гравці ізольовані від команди.

Передматчеве тренування львівської команди було скасоване, а всі футболісти були відправлені додому.

Раніше стало відомо, що матч між Карпатами і Маріуполем в 24-му турі Favbet Ліги не відбудеться. Гра повинна була пройти в неділю, 31 травня.

24-й тур – перший в Favbet Лізі з середини березня, коли чемпіонат зупинили через епідемію COVID-19.

Сьогодні о 14:00 чемпіонат відновиться матчем Колоса і Десни, а вже завтра в центральному матчі туру Шахтар прийме Динамо в Києві.