Динамо здали тести на коронавірус перед матчем з Шахтарем

Новини спорту:Гра відбудеться завтра на НСК Олімпійський.

Футболісти і персонал Динамо пройшли повторне тестування напередодні матчу з Шахтарем. Результати будуть отримані до завтрашнього ранку.

Раніше кияни здали негативні тести на коронавірус перед поновленням командних тренувань.

Матч між Динамо і Шахтарем повинен відбутися завтра, 31 травня. Початок – о 17:00.

В рамках 24-го туру не відбудуться матч Карпат і Маріуполя – в стані львів’ян позитивні тести на коронавірус здали кілька гравців і членів персоналу.

Нагадаємо, в рамках підготовки до гри з Шахтарем підопічні Олексія Михайличенка зіграли внічию з Рухом (0:0) і обіграли Олімпік (2:0) в контрольних матчах.