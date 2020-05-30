Хаверц встановив новий рекорд результативності в Бундеслізі

Новини спорту:В юному віці Кай вже забив 35 голів в чемпіонаті.

Півзахисник Байєра Кай Хаверц став першим футболістом в історії Бундесліги, який забив 35 голів в чемпіонаті у віці до 21 року.

Рекордний 35-й м’яч німця вчора приніс Аптекарям мінімальну перемогу над Фрайбургом (1:0).

Всього в нинішньому сезоні 20-річний Кай зіграв в 38 матчах, забив 15 голів і віддав 8 результативних передач у всіх турнірах.

Хаверца вже пов’язують з потенційним переходом до Баварії, за який в Леверкузені мають намір виручити не менше 100 мільйонів євро.

Байєр з Хаверцем займає третє місце в таблиці Бундесліги. Найближчі конкуренти, Лейпциг і Боруссія з Менхенгладбаха, провели на матч менше.