Всі футболісти Маріуполя здали негативні тести на Covid-19

Новини спорту:Матч приазовців з Карпатами сьогодні довелося скасувати.

Всі футболісти Маріуполя здали негативні тести на коронавірус напередодні матчу 24-го туру Favbet Ліги проти Карпат.

Зустріч у Львові не відбудеться через те, що в стані Карпат кілька гравців і членів клубного персоналу були заражені коронавірусом.

Приазовці проходили тестування в Києві в п’ятницю. Після новин про скасування матчу команда Олександра Бабича попрямувала назад до Маріуполя.

Після 23 турів Маріуполь посідає восьме місце в таблиці Favbet Ліги і відстає від Дніпра-1 на три очки.

Сьогодні чемпіонат Favbet Ліги відновиться матчем Колоса і Десни, початок – о 14:00. А вже завтра в центральному матчі туру Шахтар прийме Динамо на НСК Олімпійський.