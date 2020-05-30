Новини спорту:Давайте визначимо найсильнішого на футбольному полі.

Колектив команди "Металіст 1925" звернувся до футбольної громадськості України з метою дограти чемпіонат першої ліги та визначити три команди, які підвищаться в класі, за спортивним принципом.

"Футбол - це життя! Наше з вами життя! Футбол - це емоції, це культура, це соціально-значуще явище.

Без Великої Гри тяжко не тільки футболістам і тренерам! Без футболу тяжко мільйонам уболівальників у всьому світі.

Без офіційних матчів ми живемо вже більше півроку! Ми хочемо грати! Ми хочемо, аби бій був! І ми впевнені, що ви також хочете!

Давайте грати у футбол! Давайте визначимо найсильнішого на футбольному полі!" - йдеться у зверненні.