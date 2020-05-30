Олександрія – Зоря. Текстова трансляція матчу

Новини спорту:Слідкуйте за текстовою трансляцією поєдинку 24-го туру Української Прем’єр-ліги

Українська Прем’єр-ліга. 24-й тур.

Олександрія – Зоря – 0:0

Олександрія: Паньків – Мірошніченко, Дубра, Бухал, Пашаєв – Ковалець, Гречишкін, Грицук – Третьяков, Сітало, Лучкевич.

Запасні: Білик, Гордієнко, Бабогло, Стецьков, Довгий, Безбородько, Шастал, Банада, Задерака.

Зоря: Махарадзе – Михайліченко, Вернидуб, Чеберко, Кабаєв – Цвек – Хомченовський, Юрченко, Лєднєв, Кочергин – Перович.

Запасні: Василь, Каменюка, Тимчик, Абу Ханна, Іванісеня, Луньов, Чайковський, Циганікс, Громов.

Арбітр: Євген Арановський (Київ)

Стадіон: КСК «Ніка» (Олександрія)

У суботу, 30-го травня, відбудеться поєдинок двадцять четвертого туру Української Прем'єр-ліги, в якому «Олександрія» битиметься проти луганської «Зорі». Матч пройде в Києві (Україна), на полі стадіону «Динамо» ім. В. Лобановського, початок о 17:00.

Українська Прем'єр-ліга повертається з більш ніж двомісячної карантинної паузи безпосередньо до свого періоду гарячих баталій у двох шістках. Як розминка для футбольних фанатів нашої країни, за добу до головного протистояння вік-енду, постане матч в Олександрії, де «бронзовий» призер минулого розіграшу битиметься з одним з претендентів на «срібло» цього сезону. Підопічні Володимира Шарана відстають від колективу Віктора Скрипника в турнірній таблиці вже на шість очок, так що будь-яка втрата балів в одній дуелі ризикує обернутися для «поліграфів» не тільки згортанням амбіцій увірватися до трійки найсильніших, але і глобальним провалом у вигляді непотрапляння безпосередньо до кваліфікації у Лігу Європи.

Sport.ua проведе текстову трансляцію матчу між «Олександрією» та луганською «Зорею». За перебігом матчу можна слідкувати за цим посиланням.