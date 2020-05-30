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Соболь залишиться в оренді в Брюгге ще на один сезон

Соболь залишиться в оренді в Брюгге ще на один сезон
17:45 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Нова угода розрахована до літа 2021 року.

Український захисник Шахтаря Едуард Соболь залишиться в оренді в Брюгге ще на один сезон. Гірники погодили з брюссельцями, що українець залишиться в Бельгії до закінчення сезону-2020/21.

У той же час, офіційний сайт Брюгге уточнює, що після закінчення орендного терміну, Соболь може залишитися в клубі, підписавши з ним повноцінний контракт. Цей момент був узгоджений власниками обох клубів.

На початку травня інформувалося про можливий викуп бельгійським клубом Соболя. Однак тоді Брюгге хотів виторгувати у Шахтаря зниження вартості переходу з 4 мільйонів євро до 3 мільйонів.

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Сам український захисник, в свою чергу, кілька днів тому говорив, що переговори між клубами щодо його переходу знаходяться на завершальній стадії.

Едуард Соболь перебрався в Брюгге на правах оренди минулого літа. У нинішньому сезоні захисник збірної України зіграв 36 матчів у складі чорно-синіх, відзначившись чотирма результативними передачами.

В середині травня чемпіонат Бельгії був достроково завершений. Чемпіоном країни став якраз-таки Брюгге Соболя, який в наступному сезоні зіграє в груповій стадії Ліги чемпіонів.

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Соболь, Брюгге, Эдуард Соболь, Шахтар.
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