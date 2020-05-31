Люка Ернандес отримав п'яте пошкодження в сезоні

Новини спорту:Захисника переслідують проблеми зі здоров'ям.

Захисник "Баварії" Люка Ернандес не зміг дограти до кінця матч 29-го туру Бундесліги з "Фортуною" (5: 0). Француза вимушено замінили в перерві.

"У нього виникли проблеми з м'язом, ми не хотіли ризикувати", - сказав головний тренер клубу Ханс-Дітер Флік.

У цьому сезоні Люка провів лише 17 матчів. Це вже п'яте пошкодження захисника в поточній кампанії. За даними Transfermarkt сумарно він пропустив 118 днів.

Нагадаємо, минулого літа Ернандес перейшов з "Атлетіко" в "Баварію" за рекордні 80 мільйонів євро.