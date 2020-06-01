Марлос: Ми рухаємося до нашої мети – чемпіонського титулу

Новини спорту:Українець наголосив на важливості перемоги над Динамо.

Півзахисник Шахтаря Марлос прокоментував перемогу над київським Динамо в рамках 24-го туру Favbet Ліги (3:1). За його словами, донецькій команді ще не гарантований чемпіонський титул.

“Ми всі переживаємо важкі часу, багато сімей втратили своїх рідних і близьких. Зараз дуже важлива турбота про здоров’я, але приємно знову займатися улюбленою справою, граючи в футбол.

Навіть без уболівальників на стадіоні, вийти на футбольне поле – це чудове почуття. Незважаючи на відсутність ритму, ми зіграли добре і перемогли головного суперника. На жаль, стадіон був порожнім, але важливо дотримуватися медичних правил, щоб все повернулося в норму, коли криза мине.

Безумовно, головне – це перемога. Радує, що я зіграв хороший матч і зумів забити два голи, особливо в ворота принципового суперника. Ми рухаємося до нашої мети – завоювання чемпіонського титулу, але розслаблятися ще не можна, перемога ще не забезпечена “, – розповів Марлос.

Нагадаємо, в матчі проти Динамо український півзахисник відзначився дублем. У поточному сезоні на рахунку Марлоса 11 голів і 2 гольові передачі в 18 матчах Favbet Ліги.

Шахтар впевнено очолює Favbet Лігу, випереджаючи конкурентів на 16 очок. Наступний матч Гірники проведуть 6 червня з Десною.