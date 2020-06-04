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Ман Сіті зацікавлений в хавбеці Мілана Беннасере

Ман Сіті зацікавлений в хавбеці Мілана Беннасере
09:29 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Доведеться поборотися з ПСЖ.

Манчестер Сіті зацікавлений в послугах півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.

Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола особисто зв’язувався з хавбеком. Сума відступних в його контракті становить 50 мільйонів євро.

Інший претендент на трансфер Ісмаеля – ПСЖ. Столичний клуб цікавився алжирцем ще до його переходу в Мілан з Емполі влітку минулого року.

У нинішньому сезоні Беннасер зіграв в 23 матчах россонері і віддав одну результативну передачу у всіх турнірах.

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Також Мілан може розлучитися з іншим хавбеком Лукасом Пакетою, яким цікавиться Фіорентина. Середню лінію россонері планують посилити Джеффом Хендріком з Бернлі.

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ФК Ман Сити, Милан, Футбол, Хавбек, Беннасере.
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