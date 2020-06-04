Ман Сіті зацікавлений в хавбеці Мілана Беннасере

Манчестер Сіті зацікавлений в послугах півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.
Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола особисто зв’язувався з хавбеком. Сума відступних в його контракті становить 50 мільйонів євро.
Інший претендент на трансфер Ісмаеля – ПСЖ. Столичний клуб цікавився алжирцем ще до його переходу в Мілан з Емполі влітку минулого року.
У нинішньому сезоні Беннасер зіграв в 23 матчах россонері і віддав одну результативну передачу у всіх турнірах.
Також Мілан може розлучитися з іншим хавбеком Лукасом Пакетою, яким цікавиться Фіорентина. Середню лінію россонері планують посилити Джеффом Хендріком з Бернлі.