Ман Сіті зацікавлений в хавбеці Мілана Беннасере

Новини спорту:Доведеться поборотися з ПСЖ.

Манчестер Сіті зацікавлений в послугах півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера.

Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола особисто зв’язувався з хавбеком. Сума відступних в його контракті становить 50 мільйонів євро.

Інший претендент на трансфер Ісмаеля – ПСЖ. Столичний клуб цікавився алжирцем ще до його переходу в Мілан з Емполі влітку минулого року.

У нинішньому сезоні Беннасер зіграв в 23 матчах россонері і віддав одну результативну передачу у всіх турнірах.

Також Мілан може розлучитися з іншим хавбеком Лукасом Пакетою, яким цікавиться Фіорентина. Середню лінію россонері планують посилити Джеффом Хендріком з Бернлі.