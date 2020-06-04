Юрій Сьомін втретє може очолити київське Динамо

Новини спорту:Із Суркісом помирився.

Російський тренер Юрій Сьомін може третє очолити "Динамо".

Усі розбіжності й непорозуміння між Сьоміним і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, які привели до попередньої відставки фахівця з київського клубу, залишилися в минулому. А конфліктна ситуація повністю забута, - повідомляє dynamo.kiev.ua.

А в нещодавньому інтерв'ю Сьомін згадав період роботи в Києві й визнав помилкою свою відставку з «Динамо» після чемпіонського титулу в сезоні 2009 року.

Нагадаємо, що Сьомін очолював "Динамо" в 2008-2009 роках, а згодом у 2010-2012.

До цього часу він з 2016-го працював у московському "Локомотиві". Був звільнений з клубу 31 травня.