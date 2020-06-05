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Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати

Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати
07:51 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Російський тренер не виключає можливості повернення в київський клуб.

73-річний екс-головний тренер московського «Локомотива» і київського «Динамо» Юрій Сьомін заявив, що готовий розглянути пропозицію про повернення в київський клуб.

«Ніхто зі мною на цю тему не розмовляв.

Якщо запросять? Коли надійде пропозиція, буду коментувати. Але ніхто мені нічого не пропонував. Якби надійшла: потрібно думати, ось і все.

Напевно, ні для кого не секрет, що мене привітав із днем народження президент «Динамо». Ми стабільно вітаємо один одного.

Сенсація на першому топ-матчі після рестарту УПЛ

Я дивився матч «Шахтар» — «Динамо» (3:1). Хороша гра. Гарна у «Динамо» молодь. Не вистачало в атаці нападника, який був травмований. Також Бєсєдін не грає через дискваліфікацію. А взагалі, була якісна гра з обох сторін. В «Динамо» дуже багато молодих талановитих хлопців, а в «Шахтарі» дуже сильні іноземці. Шкода, що без глядачів. Трішки емоції не ті.

Чого «Динамо» зараз не вистачає? Вони самі розберуться», — зазначив Сьомін.

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ФК Динамо К, Тренер, Юрій Сьомін.
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