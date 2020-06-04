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Сенсація на першому топ-матчі після рестарту УПЛ

Сенсація на першому топ-матчі після рестарту УПЛ
15:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Parimatch повідомили про великі виплати гравцям, які вгадали результат матчу.

У Parimatch повідомили про великі виплати гравцям, які вгадали результат матчу Прем’єр-ліги “Шахтар” — “Динамо”.

Матч став найгучнішою спортивною подією в Україні після карантину і очікувано привернув увагу уболівальників. А для трьох з них гра виявилася особливо вдалою. Щасливчики з різних міст виграли шестизначні суми: IVAN Z** - 720: 233 грн, VLADIMIR P** - 510 000 долл і ANTON O** - 301 430 грн.

Незважаючи на величезні суми виплат, в Parimatch підтвердили, що гравцям вже зарахували кошти на рахунок. У компанії також повідомили, що всі гравці регулярно здійснює ставки на футбол, зокрема УПЛ. Великі ставки герої минулих вихідних роблять нечасто, але тут, мабуть, шосте відчуття підказало зробити правильний вибір. Прізвища клієнтів в компанії не розголошують, дотримуючись закон про безпеку особистих даних.

Ставки на спорт вже давно стали незмінним супутником найбільших спортивних подій. Після відновлення змагань гравці з подвійною енергією кинулися грати. Соціологічні дослідження показують, що українці грають більше для задоволення, ніж для заробітку. Так, один ходить в театр, а інший - "заряджає" на перемогу "Барселони". Але сума виграшу як і раніше є мірилом результату.

Сьомін може знову очолити київське "Динамо"

Спортивні змагання поновилися в травні і всіх нас чекає не тільки спекотне літо, але і щільний осінній графік ігор, а, значить, у всіх є хороша можливість урізноманітнити дозвілля і заробити на своїх знаннях. До того ж, "Динамо" і "Шахтар" зіграють ще один раз в цьому сезоні на початку липня. Цей матч стане чудовою можливістю зробити ставку і виграти велику суму.

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Спорт, Футбол, Матч, УПЛ, reSTART.
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