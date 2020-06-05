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На Раду ліг ПФЛ приїхали 10 клубів Першої ліги з 16-ти

На Раду ліг ПФЛ приїхали 10 клубів Першої ліги з 16-ти
11:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Решта клубів проігнорували.

На Раду ліг ПФЛ, який зараз проходить на стадіоні Оболонь-Арена, прибули 10 представників клубів Першої ліги і три клуби – Другої ліги.

Приїхали на Раду ліг: Агробізнес, Інгулець, Кремінь, Миколаїв, Металіст 1925, Металург Запоріжжя, Прикарпаття, Оболонь-Бровар, Чорноморець, Черкащина.

Решта клубів Першої ліги проігнорували зустріч. Серед них Рух, Минай і Волинь, яких звинувачували в саботажі відновлення чемпіонату. Нагадаємо, що Рух на минулій Раді ліг ПФЛ голосував за відновлення Першої ліги.

Порядок денний цього засідання Ради ліг – попереднє рішення Ради від 21 травня про ситуацію з чемпіонатом в Першій лізі.

Нагадаємо, що на попередній Раді ліг ПФЛ клуби проголосували за те, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний в повному вигляді за регламентом.

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Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

Також на попередній Раді ліг ПФЛ прийнято рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.

Розіграші Першої та Другої ліг не були поновлені після зимової перерви через пандемію коронавірусу.

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Футбол, ПФЛ, Стадион, Оболонь Арена, Перша ліга.
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