Скачать
П'ятниця, 05.06.2020
Динамо снова может возглавить Семин
Динамо снова может возглавить Семин
В Японии может пройти "упрощенная" версия Олимпиады
В Японии может пройти "упрощенная" версия Олимпиады
Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно
Форвард Атлетико осужден на шесть месяцев тюрьмы условно
Украинец Деревянченко может встретиться с Канело в сентябре
Украинец Деревянченко может встретиться с Канело в сентябре

Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав

Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав
10:01 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Захисник «Зорі» вважає, що такі пенальті призначати не можна.

22-річний український футболіст «Зорі» Євген Чеберко прокоментував момент зі скандальним призначенням пенальті в кінцівці зустрічі з «Олександрією» (0:1).

«Відразу після матчу в роздягальні здається, що нічого взагалі не було, навіть приводу поставити пенальті.

Потім на повторі було видно, що поштовх був, але думаю такі пенальті не ставлять на 90+4 в рівній грі.

Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати

Ну і плюс гравець «Олександрії» так картинно впав, там не було такого контакту. Мені здається, такі пенальті, що вирішують долю матчу, не можна назвати правильними», - сказав Євген.

Відзначимо, що той матч судив Євген Арановський.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Спорт, Футбол, Олександрія, Євген Чеберко.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дюрант став акціонером клубу МЛС Філадельфія Юніон
02 Юрій Сьомін: Якщо надійде пропозиція від Динамо — потрібно думати
03 Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав
04 Боб Арум: Не вважали, що протоколи безпеки UFC були адекватними
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся