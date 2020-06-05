Євген Чеберко: Гравець Олександрії занадто картинно впав

Новини спорту:Захисник «Зорі» вважає, що такі пенальті призначати не можна.

22-річний український футболіст «Зорі» Євген Чеберко прокоментував момент зі скандальним призначенням пенальті в кінцівці зустрічі з «Олександрією» (0:1).

«Відразу після матчу в роздягальні здається, що нічого взагалі не було, навіть приводу поставити пенальті.

Потім на повторі було видно, що поштовх був, але думаю такі пенальті не ставлять на 90+4 в рівній грі.

Ну і плюс гравець «Олександрії» так картинно впав, там не було такого контакту. Мені здається, такі пенальті, що вирішують долю матчу, не можна назвати правильними», - сказав Євген.

Відзначимо, що той матч судив Євген Арановський.