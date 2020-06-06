Рома веде переговори з Педро

Новини спорту:Вінгер близький до переходу в італійський клуб.

32-річний іспанський вінгер лондонського «Челсі» Педро планує влітку покинути чемпіонат Англії.

Футболіст активно веде переговори з «Ромою», до якої він може приєднатися в якості вільного агента.

Також на досвідченого гравця претендує туринський «Ювентус», а також іспанські «Бетіс» і «Валенсія».

У поточному сезоні Педро провів за «Челсі» 18 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

Контракт Педро з «Челсі» розрахований до кінця поточного сезону. Орієнтовна вартість гравця складає 9,5 мільйона євро.