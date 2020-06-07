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Важливий тиждень Ман Сіті: стартує розгляд справи дискваліфікації з ЛЧ

Важливий тиждень Ман Сіті: стартує розгляд справи дискваліфікації з ЛЧ
11:50 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Клуб подав апеляцію в CAS.

З 8-го червня Спортивний арбітражний суд в Лозанні починає розглядати справу «Манчестер Сіті» проти УЄФА з приводу дискваліфікації клубу з Ліги чемпіонів.

Раніше англійська команда отримала дворічну дискваліфікацію за порушення норм фінансового фейр-плей, але клуб подав апеляцію. Засідання проходитимуть з 8 по 10 червня в форматі відеоконференції.

Керівництво вже порахувало, що можливе виключення з Ліги чемпіонів буде коштувати клубу близько 200 мільйонів фунтів.

Рішення повинно бути оголошено до серпня.

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Дисквалификация, УЄФА, Ман Сити, Розгляд справи, Позов до суду.
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