У головного тренера Сток Сіті виявили коронавірус

Новини спорту:Майкл О'Ніл відправлений на самоізоляцію

Головний тренер «Сток Сіті» Майкл О'Ніл здав позитивний тест на коронавірус.

До цього 50-річний фахівець п'ять разів проходив тестування і всі результати були негативними. Тепер Майкл О'Ніл буде перебувати на самоізоляції. Обов'язки тренера на себе візьме його асистент Біллі Маккінлай.

Відзначимо, що у «Сток Сіті» був запланований контрольний матч із «Манчестер Юнайтед», але МЮ як тільки дізналися про хворобу О'Ніла - відразу скасували гру.

Нагадаємо, що «Сток» виступає в Чемпіоншипі, рестарт сезону заплановано на 20 червня.