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Власник Панатінаїкоса хоче продати клуб за 25 мільйонів євро

Власник Панатінаїкоса хоче продати клуб за 25 мільйонів євро
08:28 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Дімітріс Яннакопулос хоче позбутися клубу.

Власник грецького «Панатінаїкоса» Дімітріс Яннакопулос на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що готовий продати клуб за 25 мільйонів євро.

«Я б вважав за краще, щоб клуб виступав у Лізі чемпіонів ФІБА. Рішення повинно бути прийнято за участю всіх зацікавлених сторін і, звичайно ж, шанувальників нашого клубу.

Зараз же я вирішив виставити «Панатінаїкос» на продаж за 25 мільйонів євро. Поки ж клуб буде функціонувати з тими доходами і людьми, яким я довіряю. Я покидаю «Панатінаїкос» в якості чемпіона і з високо піднятою головою. Мій цикл в клубі остаточно і безповоротно підійшов до кінця», - заявив Яннакопулос.

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Втім, незважаючи на відкритий конфлікт з президентом Євроліги Жорді Бертомеу, Яннакопулос не повідомив, що клуб залишає Євролігу.

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Все по темі:

Продаж, Дімітріс Яннакопулос, Панатінаїкос, Власник, Грецький клуб.
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