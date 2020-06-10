Переможець Ліги чемпіонів Сіссе відновить кар'єру в 38 років

Новини спорту:Про це повідомляє Get French Football News, передає УНН.

Форвард Джібріль Сіссе незабаром відновить кар'єру у французькому клубі.

Французький Діжон готовий підписати контракт з 38-річним гравцем. Востаннє француз виступав у 2018-му році в швейцарському "Івердон Спорт" і після цього завершив кар'єру.

Примітно, що Сіссе був поза футболом протягом більш 3 років, але нещодавно оголосив про бажання повернутися до французької Ліги 1, щоб досягти позначки 100 голів. В даний час він забив 96 м'ячів.

Зауважимо, що свого часу Сіссе виступав за "Ліверпуль", "Лаціо", "Марсель", "Осер" та інші клуби, з якими вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Греції, Кубок Франції, Кубок конфедерації у складі збірної Франції.