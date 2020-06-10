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Футболісти Динамо здали тести на коронавірус

Футболісти Динамо здали тести на коронавірус
14:14 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Київський клуб пройшов планову перевірку перед поєдинком 26-го ранку УПЛ із «Зорею».

У середу, 10-го червня, після ранкового тренування, що пройшло на заміській клубній базі в Кончі-Заспі, футболісти, тренери та адміністративний штаб «Динамо» здали планові тести на COVID-19 згідно з процедурою проведення матчів чемпіонату України у післякарантинний період.

Результати будуть отримані протягом 38-ми годин — або в четвер увечері, або у п'ятницю вранці. На вечір п'ятниці запланований виліт до Запоріжжя, де пройде матч 26-го туру УПЛ з луганською «Зорею».

Поєдинок «Зоря» — «Динамо» розпочнеться в суботу, 13-го червня, о 17:00.

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ФК Динамо К, Коронавірус, Тести.
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