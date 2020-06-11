Сьогодні стартує сезон в іспанській Прімері

Новини спорту:Матчі в місцевій еліті не проводилися з 10 березня.

Сьогодні, 11 червня, іспанська Прімера відновить свої матчі після вимушеної перерви через пандемію COVID-19.

28-й тур чемпіонату стартує з андалусійського дербі між Севільєю і Бетісом. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

Тур продовжиться на вихідних: два матчі будуть зіграні в п’ятницю, чотири – в суботу, і ще три – в неділю.

Турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на два очки. Севілья – третя, на очко менше має Реал Сосьєдад. Віце-чемпіон країни Атлетіко – шостий.

Останній матч Прімери був зіграний ще 10 березня перш, ніж чемпіонат пішов на вимушену паузу.