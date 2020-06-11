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Сьогодні стартує сезон в іспанській Прімері

Сьогодні стартує сезон в іспанській Прімері
09:00 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Матчі в місцевій еліті не проводилися з 10 березня.

Сьогодні, 11 червня, іспанська Прімера відновить свої матчі після вимушеної перерви через пандемію COVID-19.

28-й тур чемпіонату стартує з андалусійського дербі між Севільєю і Бетісом. Початок зустрічі – о 23:00 за київським часом.

Тур продовжиться на вихідних: два матчі будуть зіграні в п’ятницю, чотири – в суботу, і ще три – в неділю.

Турнірну таблицю очолює Барселона, яка випереджає Реал на два очки. Севілья – третя, на очко менше має Реал Сосьєдад. Віце-чемпіон країни Атлетіко – шостий.

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Останній матч Прімери був зіграний ще 10 березня перш, ніж чемпіонат пішов на вимушену паузу.

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Коронавірус, Старт сезону, Іспанській Прімера.
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