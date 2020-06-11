Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини з футболу

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У 24-й раз за свою історію мюнхенська "Баварія" отримала путівку до фіналу Кубку Німеччини з футболу.

Команда Ханса Фліка в домашніх стінах здобула перемогу над "Айнтрахтом" з Франкфурта із результатом 2:1. До перерви забивав Іван Перішич, а після перерви – Роберт Левандовскі. У суперників забивав да Коста.

Примітно, що як і в матчі проти леверкузенського "Байєра" в минулому турі Бундесліги, "Баварія" на "Альянц Арені" знову дала чіткий знак протидії будь-якій формі расизму, дискримінації, нетерпимості та насильства.

Крім того додамо, 4 липня мюнхенці в Берліні поборються за заповітний кубок з леверкузенським "Байєром".