Скачать
Четвер, 11.06.2020
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя

Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини з футболу

Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини з футболу
09:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Передає УНН з посиланням на сайт клубу.

У 24-й раз за свою історію мюнхенська "Баварія" отримала путівку до фіналу Кубку Німеччини з футболу.

Команда Ханса Фліка в домашніх стінах здобула перемогу над "Айнтрахтом" з Франкфурта із результатом 2:1. До перерви забивав Іван Перішич, а після перерви – Роберт Левандовскі. У суперників забивав да Коста.

Примітно, що як і в матчі проти леверкузенського "Байєра" в минулому турі Бундесліги, "Баварія" на "Альянц Арені" знову дала чіткий знак протидії будь-якій формі расизму, дискримінації, нетерпимості та насильства.

Сьогодні стартує сезон в іспанській Прімері

Крім того додамо, 4 липня мюнхенці в Берліні поборються за заповітний кубок з леверкузенським "Байєром".

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Бавария, FC Bayern München, Кубок Німеччини з футболу, Другий фіналіст.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Джошуа та Ф'юрі узгодили проведення двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу
02 Сьогодні стартує сезон в іспанській Прімері
03 Визначився другий фіналіст Кубку Німеччини з футболу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся