Спортсмени Мессі і Роналду увійшли до списку найкращих 21-го століття

Іспанське видання Marca представило рейтинг найкращих спортсменів за підсумками XXI століття. Першу сходинку посів плавець Майкл Фелпс.

У топ-10 потрапили двоє футболістів - аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який посів сьоме місце і португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (10-е).

Найкращим визнаний 23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс. Друге місце зайняв багаторазовий чемпіон світу та переможець Олімпійських ігор з бігу Усейн Болт. До першої трійки також увійшов 20-разовий переможець турнірів з серії "Великого шолома" тенісист Роджер Федерер.

Топ-10 найкращих спортсменів XXI століття за версією Marca виглядає так:

1. Майкл Фелпс (плавання)

2. Усейн Болт (біг)

3. Роджер Федерер (теніс)

4. Рафаель Надаль (теніс)

5. Кобі Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Ліонель Мессі (футбол)

8. Льюїс Хемілтон (автогонки)

9. Валентино Россі (мотогонки)

10. Кріштіану Роналду (футбол)