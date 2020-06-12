"Севілья" перемогла у першому поєдинку відновленої Прімери

Іспанська Прімера поєдинком "Севілья" - "Бетіс" повернувся після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

“Севільське дербі” закінчилося виграшем господарів — 2:0.

Головною дійовою особою матчу став аргентинець Лукас Окампос: на 56 хвилині він реалізував 11-метровий удар (розвів воротаря та м’яч по різним кутам), а через шість хвилин асистував Фернандо після подачі з кутового, який завершився точним пострілом бразильця.

Примітно, що після цього матчу “Севілья” зміцнилася на третій сходинці турнірної таблиці — 50 балів. “Бетіс” залишився 12-м, однак за підсумками 28-го туру може опуститися на 14-е місце — 33 пункти.

Додамо, що в сьогоднішньому ігровому дні в Прімері “Гранада” зійдеться із “Хетафе”, а “Валенсія” прийматиме “Леванте”.