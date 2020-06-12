Названо місто-претендент для проведення "Фіналу восьми" Ліги Європи

Джерела ESPN повідомили, що в серпні УЄФА може обрати франкфуртську арену "Eintracht Commerzbank Arena" для проведення "Фіналу восьми" Ліги Європи

Фінал Ліги Європи цього сезону мав відбутися в польському місті Гданську, але керівництво європейського футболу готує план дій на випадок непередбачених обставин, щоб перенести фінал через наслідки кризи коронавірусу, пише видання.

Головним варіантом розглядається німецьке місто Франкфурт.

Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні, один з найбільших транспортних вузлів світу, також розглядається, як ключовий елемент здатності міста забезпечити зручність пересування для всіх учасників.

Додамо, що фінали Ліги Європи 2021 і 2022 пройдуть в Севільї і Будапешті відповідно.