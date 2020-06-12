Збірна України залишається у топ-25 рейтингу ФІФА

Такі дані наводить ФІФА.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних команд. Збірна України залишилася на 24-му місці.

Лідирує у світовому рейтингу Бельгія, слідом за нею — Франція, Бразилія, Англія та Уругвай.

Збірна України тримає 24-ту позицію. Із суперників команди Андрія Шевченка на Євро-2020 найвище перебуває збірна Нідерландів — вона займає 14-те місце.

Серед команд, з якими Україна зіграє у Лізі націй, вище за інших Іспанія, яка тримає 8 місце, Швейцарія — 12-те, Німеччина — 15-те.

Як писав УНН, за прогнозом УЄФА, у найближчі 10 років збірна України буде демонструвати все більш сильну гру.

Нагадаємо, УАФ продовжив контракт із Андрієм Шевченком та його тренерським штабом до 31-го грудня 2022 року.

Коментуючи таке рішення Виконкому, очільник УАФ Андрій Павелко зазначив, що Шевченко щиро “живе збірною” і не озвучив жодної додаткової умови до нового контракту.