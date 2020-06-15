В УЄФА заявили про великі перспективи українського футболу

Про це заявив президент директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лаковіч у своєму зверненні до учасників XXIII Конгресу УАФ.

Високі здобутки українських юніорів та професіоналізм головного тренера збірної України Андрія Шевченка забезпечать українському футболу велике спортивне майбутнє.

За його словами, у найближчі 10 років національна збірна України буде демонструвати все більш сильну гру. Гарантією тому є успіх, який досягла юнацька збірна U-20 у 2019 році, каже Лаковіч.

"Якщо ви подивитеся на те, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко робить зі своєю командою... Я приїхав із Сербії на матч з Україною, і був свідком вашої чудової перемоги у кваліфікації "ЄВРО-2020".

Українська збірна - це єдина команда нашої групи, яка пройшла 10 матчів відбірного циклу без поразок", - підкреслив він.

Лаковіч додав, що Україна завжди була фундаментальною частиною європейського футболу. І підкреслив, що він особисто переконаний у сильній грі національної команди на наступній першості Європи.

Нагадаємо, президент ФІФА назвав "неймовірним" минулий футбольний рік для України та заявив про підтримку проекту УАФ з будівництва бази для національних команд.