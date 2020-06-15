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Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)

Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)
19:33 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Instagram / furacaotete
Друге весілля за тиждень.

Історії про красу українських дівчат розходяться далеко по світу.

І футболісти відчувають це чи не більше за інших.

Щорічно в Україну приїжджають легіонери з різних країн - а через якийсь час ми вже дізнаємося про весілля.

Взяти хоча б "Шахтар".

Навіть якщо не згадувати часи Развана Раца, тільки за останній час резонансним спочатку стало весілля Пауло Фонсеки, а буквально днями - і Давида Хочолави.

Товариш Давида по команді Тете вирішив не відставати від свого колеги.

Бразилець також зіграв весілля.

Обраницею гравця стала українка Тетяна.

 
 
 
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Публикация от Tetê

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Все по темі:

Тете, Весілля, Шахтар.

Автор:

Телеграф
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