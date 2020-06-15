Сила української краси: футболіст Шахтаря одружився на українці (Фото)

Історії про красу українських дівчат розходяться далеко по світу.
І футболісти відчувають це чи не більше за інших.
Щорічно в Україну приїжджають легіонери з різних країн - а через якийсь час ми вже дізнаємося про весілля.
Взяти хоча б "Шахтар".
Навіть якщо не згадувати часи Развана Раца, тільки за останній час резонансним спочатку стало весілля Пауло Фонсеки, а буквально днями - і Давида Хочолави.
Товариш Давида по команді Тете вирішив не відставати від свого колеги.
Бразилець також зіграв весілля.
Обраницею гравця стала українка Тетяна.
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