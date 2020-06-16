Буяльський став найкращим гравцем 26-го туру УПЛ за версією InStat

Півзахисник київського «Динамо» Віталій Буяльський став найкориснішим гравцем 26-го туру УПЛ за версією InStat.

У першій десятці опинилися п'ять гравців «Динамо».

Рейтинг ефективності гри Буяльського склав 330 балів. За 89 хвилин матчу із «Зорею» (1:3) автор першого гола в ворота луганчан виконав 47 ТТД при браку в 23%, завдав три удари по воротах, віддав три гострі передачі і виграв вісім єдиноборств.

До трійки найкращих гравців туру по InStat Index також увійшли Олександр Філіппов (323, «Десна») і Георгій Бущан (314 балів, «Динамо»).

Відзначимо, що в першій десятці опинилися відразу п'ять представників столичного клубу.

Найкращі футболісти 26-го туру за оцінками InStat

1. Віталій Буяльський («Динамо») - 330,

2. Олександр Філіппов («Десна») - 323,

3. Георгій Бущан («Динамо») - 314,

4. Віктор Циганков («Динамо») - 302,

5. Максим Тейшейра («Олімпік») - 301,

6-7. Олександр Гітченко («Десна») - 295,

6-7. Владислав Калитвинцев («Десна») - 295,

8. Додо («Шахтар») - 294,

9. Артем Шабанов («Динамо») - 292,

10. Володимир ШЕПЕЛЕВ («Динамо») - 289.