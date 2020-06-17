Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком

Мілан погодив умови контракту з німецьким тренером Ральфом Рангніком.
Очікується, що в кінці сезону німець стане новим головним тренером россонері, а також обійме посаду спортивного директора.
Ранґніка давно пов’язують з приходом в Мілан, його кандидатура – пріоритетна для виконавчого директора клубу Івана Газідіса.
У травні італійські джерела повідомляли, що асистентом Ранґніка в разі його приходу в Мілан може стати помічник Андрія Шевченка в збірній України Мауро Тассотті.
Зараз Мілан під керівництвом Стефано Піолі посідає сьоме місце в чемпіонаті Італії. 22 червня россонері зіграють з Лечче на виїзді.