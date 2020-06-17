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Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком

Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
16:10 Сьогодні Телеграф
Німець отримає посаду тренера і спортивного директора россонері. Запись Мілан погодив контракт з Рангніком - ЗМІ вперше з'явилася sportarena.com.

Мілан погодив умови контракту з німецьким тренером Ральфом Рангніком.

Очікується, що в кінці сезону німець стане новим головним тренером россонері, а також обійме посаду спортивного директора.

Ранґніка давно пов’язують з приходом в Мілан, його кандидатура – пріоритетна для виконавчого директора клубу Івана Газідіса.

У травні італійські джерела повідомляли, що асистентом Ранґніка в разі його приходу в Мілан може стати помічник Андрія Шевченка в збірній України Мауро Тассотті.

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Зараз Мілан під керівництвом Стефано Піолі посідає сьоме місце в чемпіонаті Італії. 22 червня россонері зіграють з Лечче на виїзді.

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Спорт, Футбол, Рангнік.

Автор:

Телеграф
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