Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
Алавес справился с Реал Сосьедадом (Видео)
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)

Інтер купить у Барселони Фірпо замість Відаля

Інтер купить у Барселони Фірпо замість Відаля
12:03 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Каталонці розраховують виручити з продажу 20 млн євро.

Іспанський захисник каталонської «Барселони» Хуніор Фірпо може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Керівництво «Інтера» погодилося підписати 23-річного Фірпо замість 33-річного чилійського хавбека Артуро Відаля, в якому був особисто зацікавлений головний тренер міланської команди Антоніо Конте.

Повідомляється, що «Барселона» хоче отримати за Фірпо близько 20 мільйонів євро.

Реал Сосьєдад програв Алавесу на виїзді

Відзначимо, що в цьому сезоні чемпіонату Іспанії Фірпо взяв участь в 14 матчах, в яких відзначився одним забитим м'ячем і однією результативною передачею.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Барселона, Серия А, Хуниор Фирпо, Захисник.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму
02 Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції
03 Реал Сосьєдад програв Алавесу на виїзді
04 Український марафонець знайдений мертвим на горі Фудзіяма в Японії
05 Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся