Інтер купить у Барселони Фірпо замість Відаля

Каталонці розраховують виручити з продажу 20 млн євро.

Іспанський захисник каталонської «Барселони» Хуніор Фірпо може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Керівництво «Інтера» погодилося підписати 23-річного Фірпо замість 33-річного чилійського хавбека Артуро Відаля, в якому був особисто зацікавлений головний тренер міланської команди Антоніо Конте.

Повідомляється, що «Барселона» хоче отримати за Фірпо близько 20 мільйонів євро.

Відзначимо, що в цьому сезоні чемпіонату Іспанії Фірпо взяв участь в 14 матчах, в яких відзначився одним забитим м'ячем і однією результативною передачею.