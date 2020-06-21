Вертонген близький до переходу в Серію А

Рома запропонувала бельгійському футболісту дворічний контракт.

Представники Роми ведуть переговори з центрбеком Тоттенгема Яном Вертонгеном щодо можливого переходу в найближче трансферне вікно.

Технічний директор римлян Франко Бальдіні вже запропонував 33-річному бельгійцю контракт на 2 роки.

Нинішня угода Яна Вертонгена зі Шпорами закінчується наприкінці червня. Сам він натякав на можливий відхід з лондонського клубу.

В Італії в послугах Вертонгена зацікавлені представники Інтера. Також повідомлялося, що за бельгійцем стежать в іспанському Бетісі.

У поточному сезоні захисник відіграв 26 матчів за Тоттенгем у всіх турнірах, забивши 2 голи і зробивши 1 ассист.

Рома знаходиться на п’ятому місці турнірної таблиці Серії А, Тоттенгем займає восьму сходинку АПЛ.