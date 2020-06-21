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Наполі продовжує спорстерігати за лівим захисником Динамо

Наполі продовжує спорстерігати за лівим захисником Динамо
11:19 Сьогодні Телеграф sportarena.com
Представники Наполі як і раніше зберігають інтерес до захисника Динамо Віталія Миколенка, проте не розглядають українця як пріоритетний варіант для посилення.

Партенопеї можуть звернутися до кандидатури 21-річного гравця, якщо у найближче трансферне вікно команду покинуть захисники Фаузі Гулам і Елсід Хюсай.

Крім Миколенка, в розширеному списку Наполі на позицію лівого захисника Костас Цімікас з Олімпіакоса, Михайло Карбовник з Легії і Томаш Тавареш з Бенфіки. Більш дорогими варіантами є Сеад Колашинаць з Арсеналу і Емерсон Палмьєрі з Челсі.

У керівництві Наполі в першу чергу хочуть підписати Цімікаса, запасний варіант – Карбовник.

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Раніше повідомлялося, що італійські клуби проявляють інтерес не тільки до Віталія Миколенка, але і до захисника Динамо Дениса Попова.

У поточному сезоні Миколенко провів 34 матчі у всіх турнірах за Динамо, забив 4 голи і зробив 7 результативних передач.

Наполі знаходиться на шостому місці турнірної таблиці Серії А, Динамо займає другий рядок УПЛ.

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Все по темі:

ФК Наполи, Виталий Миколенко, ФК Динамо (Київ).

Автор:

Телеграф
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