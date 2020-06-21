Наполі продовжує спорстерігати за лівим захисником Динамо

Партенопеї можуть звернутися до кандидатури 21-річного гравця, якщо у найближче трансферне вікно команду покинуть захисники Фаузі Гулам і Елсід Хюсай.
Крім Миколенка, в розширеному списку Наполі на позицію лівого захисника Костас Цімікас з Олімпіакоса, Михайло Карбовник з Легії і Томаш Тавареш з Бенфіки. Більш дорогими варіантами є Сеад Колашинаць з Арсеналу і Емерсон Палмьєрі з Челсі.
У керівництві Наполі в першу чергу хочуть підписати Цімікаса, запасний варіант – Карбовник.
Раніше повідомлялося, що італійські клуби проявляють інтерес не тільки до Віталія Миколенка, але і до захисника Динамо Дениса Попова.
У поточному сезоні Миколенко провів 34 матчі у всіх турнірах за Динамо, забив 4 голи і зробив 7 результативних передач.
Наполі знаходиться на шостому місці турнірної таблиці Серії А, Динамо займає другий рядок УПЛ.