Інтер готовий викупити Сенсі у Сассуоло за 20 млн євро

У клубі задоволені грю хавбека в оренді.

Півзахисник Сассуоло Стефано Сенсі, який нинішній сезон проводить на правах оренди в Інтері, переконав керівництво нерадзуррі здійснити операцію на постійній основі.

Міланці готові заплатити Сассуоло необхідні для викупу Стефано Сенсі 20 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що в Інтері також мають намір зберегти в команді вінгера Віктора Мозеса, викупивши його з Челсі за 10 мільйонів євро.

24-річний Сенсі в нинішньому сезоні провів 18 матчів у всіх турнірах за Інтер, забивши 3 голи і зробивши 4 ассисти. Частину сезону він пропустив через травму.

Нерадзуррі знаходяться на третьому місці турнірної таблиці Серії А. Сьогодні команда Антоніо Конте зіграє з Сампдорією, початок о 22:45.