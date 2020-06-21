Челсі здобув вольову перемогу над Астон Віллою

Сині закріпилися на четвертому місці АПЛ.

Челсі здобув вольову перемогу в гостьовому матчі проти Астон Вілли (2:1).

Бірмінгемці відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Краще за всіх в метушні у штрафному Челсі зорієнтувався Кортні Хаус.

Сині відігралися в середині другої половини матчу. Героєм епізодів протягом двох хвилин став Сесар Аспілікуета. Спершу іспанець віддав гольовий пас на Крістіана Пулішіча, а потім асистував Олів’є Жиру.

Челсі закріпився на четвертій позиції в АПЛ, що дозволяє виступати в Лізі чемпіонів. У команди Френка Лампарда 51 очко – на п’ять більше, ніж у найближчого переслідувача МЮ. Сині в наступному турі приймуть Ман Сіті 25 червня.

Астон Вілла залишається в зоні вильоту, набравши 27 очок. У наступному турі бірмінгемці зіграють проти Ньюкасла 24 червня.

АПЛ. 30-й тур.

Астон Вілла – Челсі 1:2 (1:0)

Голи: Хаус, 43 – Пулішіч, 60, Жиру, 62.