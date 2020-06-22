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Інтер вдома переміг Сампдорію

Інтер вдома переміг Сампдорію
07:04 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Міланці взяли три очки.

У матчі 25-го туру чемпіонату Італії з футболу міланський «Інтер» на своєму полі обіграв «Сампдорію» з рахунком 2:1 завдяки голам Ромелу Лукаку і Лаутаро Мартінеса.

Чемпіонат Італії. 25-й тур

«Інтер» – «Сампдорія» – 2:1
Голи: Лукаку, 10. Мартінес, 33. - Торсбі, 53.

Відзначимо, що «Інтер» здобув першу перемогу за останні три тури, команда перебуває на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. «Сампдорія» займає 16-й рядок.

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У наступному турі генуезці 24 червня на виїзді зіграють проти Роми. Інтер в цей же день прийме Сассуоло.

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Интер, Сампдорію.

Автор:

Телеграф
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