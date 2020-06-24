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Бенфіка раптово програла Санта Кларі

Бенфіка раптово програла Санта Кларі
07:13 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Відбулися чергові поєдинки 28-го туру чемпіонату Португалії.

У чемпіонаті Португалії відбулися чергові поєдинки 28-го туру.

«Бенфіка» несподівано вдома програла «Санта Кларі» з рахунком 3:4, не отримавши важливих очок. Тим часом «Порту» вдома спокійно розгромив «Боавішту» з рахунком 4:0, набравши 67 очок і відірвавшись від «Бенфіки» на 3 очки в турнірній таблиці. У «орлів» 64 залікових пункти.

У ще одному матчі ігрового дня «Віторія» Сетубал поступилася «Ріу Аве» з рахунком 1:2.

«Бенфіка» — «Санта Клара» — 3:4
Голи: Сілва Рафа, 50, Вінісіус Карлос, 63, 65 — Карвалью Андерсон, 44, Занузі Зайду, 57, Крізан, 82, з пенальті, Зе Мануель, 90

«Порту» — «Боавішта» — 4:0
Голи: Мусса Марега, 53, 84, Алекс Теллес, 60, з пенальті, Сержіу Олівейра, 70, з пенальті.

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«Віторія» Сетубал — «Ріу Аве» — 1:2
Голи: Елдер Гедеш, 25 — Мехді Таремі, 27, з пенальті, Желсон Дала, 80

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Все по темі:

Чемпионат, Бенфика, Санта-Клара, Програш, 28 тур Португалії.

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