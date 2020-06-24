Бенфіка раптово програла Санта Кларі

Відбулися чергові поєдинки 28-го туру чемпіонату Португалії.

У чемпіонаті Португалії відбулися чергові поєдинки 28-го туру.

«Бенфіка» несподівано вдома програла «Санта Кларі» з рахунком 3:4, не отримавши важливих очок. Тим часом «Порту» вдома спокійно розгромив «Боавішту» з рахунком 4:0, набравши 67 очок і відірвавшись від «Бенфіки» на 3 очки в турнірній таблиці. У «орлів» 64 залікових пункти.

У ще одному матчі ігрового дня «Віторія» Сетубал поступилася «Ріу Аве» з рахунком 1:2.

«Бенфіка» — «Санта Клара» — 3:4

Голи: Сілва Рафа, 50, Вінісіус Карлос, 63, 65 — Карвалью Андерсон, 44, Занузі Зайду, 57, Крізан, 82, з пенальті, Зе Мануель, 90

«Порту» — «Боавішта» — 4:0

Голи: Мусса Марега, 53, 84, Алекс Теллес, 60, з пенальті, Сержіу Олівейра, 70, з пенальті.

«Віторія» Сетубал — «Ріу Аве» — 1:2

Голи: Елдер Гедеш, 25 — Мехді Таремі, 27, з пенальті, Желсон Дала, 80