Сьогодні визначиться другий фіналіст Кубка України з футболу

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України з футболу, який відбудеться в середу, 24 червня, в Маріуполі визначить суперника київського "Динамо" у вирішальному матчі за національний трофей-2019/20.