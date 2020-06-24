Гол Ракитича приніс Барселоні перемогу над Атлетиком

Каталонці з працею дотиснули опонентів з Більбао.

Барселона в домашньому матчі 31-го туру Ла Ліги мінімально обіграла Атлетик – 1:0.

Єдиний гол в матчі відбувся на 71-й хвилині. Перемогу каталонцям приніс вийшов на заміну Ракітіч, який скористався пасом Мессі.

Барселона одноосібно очолила турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 68 очок. Атлетик залишився на 10-й позиції – в активі команди з Більбао 42 очка.

У наступному турі каталонці 27 червня на виїзді зіграють проти Сельти. Атлетик в цей же день прийме Мальорку.

Барселона – Атлетик – 1:0 (0:0)Гол: Ракітіч, 71